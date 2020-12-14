السعودية اليوم / نجاح استئصال ورم فموي نادر لمولودة في الخرج



السيح 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

تمكّن ‎مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج من استئصال ورم فموي نادر لطفلة حديثة الولادة ( عمرها 4 أيام) حيث تم اكتشاف الورم في اللثة اليسرى العليا بعد الولادة مباشرة.

وأُجريت للمولودة العملية بعد عمل الفحوصات الطبية حيث تخضع للمراقبة الصحية بعد نجاح العملية واستئصال الورم الفموي.

مما يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج يعد مستشفى متخصصا حيث يضم طواقم طبية متكاملة في جميع التخصصات وتبلغ سعته السريرية 200 سرير.

// انتهى //

14:33ت م

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