شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبحث التعاون مع سفير سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم ، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.
وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة الجالية المسلمة، وما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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