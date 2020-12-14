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أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تبدأ التسجيل في دبلوم تقنية الإنتاج الإعلامي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عن بدء التسجيل في دبلوم تقنية الإنتاج الإعلامي في دفعته الرابعة عشرة والمعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويقوم بالتدريب نخبة من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد ، وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.
ودعت الأكاديمية الراغبين بالانضمام للدبلوم والذي يبدأ بتاريخ 24 يناير 2021 أو برامجها الأخرى التأهيلية والتطويرية التواصل عبر أرقامها 0112544544/0112577577 أو زيارة موقعها الإلكتروني
www.asami.com.sa
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