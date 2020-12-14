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الإمارات تسجل 1092 إصابة جديدة بـ كورونا وانطلاق حملة التطعيم
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 186,041 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 618 حالة.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 164,349 حالة.
وباشرت الإمارات اليوم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا للقاح شركة “سينوفارم” الصينية.
والإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي. وكانت بريطانيا بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تلقيح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك، فيما تستعد الولايات المتحدة لإطلاق حملتها الاثنين بحسب الفرنسية.
وأعلنت الإمارات والبحرين، اللتين استضافتا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح “سينوفارم”، تسجيل اللقاح رسمياً الأسبوع الماضي. وأكدت أبوظبي أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86%.
وكانت الإمارات أجازت في سبتمبر الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لدى العاملين في المجال الصحي.
وقالت موظّفة لدى دائرة الصحة في أبوظبي عبر الهاتف إنه بات بإمكان السكان حجز موعد عبر تطبيق لشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” لأخذ اللقاح المجاني في عدة مراكز في العاصمة.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن اللقاح متوفر في 45 مركزاً صحياً على الأقل من مستشفيات وعيادات. وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن المراكز ستعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
ويتكوّن لقاح “سينوفارم” من جرعتين بفارق 21 يوماً بينهما.
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