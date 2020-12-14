شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بنغلاديش: دور إنساني مميز لمركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل
جاء ذلك لدى استقبال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة للسفير باتواري، بمقر المركز أمس (الأحد)، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة وبنغلاديش.
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