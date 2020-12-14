شكرا لمتابعة خبر عن تغير طريقة تسلم تأشيرة الدخول للعاملات المنزليات الإندونيسيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا، عصام الثقفي، اليوم الاثنين، إن طريقة تسلم تأشيرة الدخول لإندونيسيا تغيرت، حيث يتم تسليمها من خلال القنصلية في جدة أو سفارة جاكرتا في الرياض، وليس من المطار كما كان في السابق.

وأوضح عصام الثقفي، أن الدخول لإندونيسيا يتطلب في الفترة المقبلة الحصول على تأشيرات إلكترونية من خلال المديرية العامة الإندونيسية للجوازات، لافتًا إلى ضرورة مراجعة السفارة الإندونيسية من أجل الاطلاع على إجراءات الحصول على التأشيرات.

وقال أن ذلك بالإضافة إلى أخذ التعليمات المتعلقة بالفحوصات والإقامة والتنقل تجنبًا لوقوع المسافر بأي مواقف تعطل برنامجهم في الأراضي الإندونيسية؛ مضيفًا أن وزارتي القوى العاملة الإندونيسية والموارد البشرية في المملكة عقدتا بالفعل لقاءات رسمية واتفاقيات من أجل استئناف عودة العمالة المنزلية، كما يجري العمل حالياً على تذليل كل العقبات التي تعوق عملية استئنافها.