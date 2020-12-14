"حساب المواطن" يحسم موقف الموظف المستقيل من الدعم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسم برنامج حساب المواطن موقف الموظف الذى استقال من منصبه من الدعم الذى يقدمه البرنامج.
وأكد البرنامج أن في البرنامج معلق منذ شهر مارس الماضي، مضيفا أن الدعم كان متاح لمن سجل خلال الفترة التي كان التسجيل متاح فيها وهي من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2020.
ونوه البرنامج بأنه يتيح إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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