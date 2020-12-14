شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله المطلق، حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن.

وأكد، خلال استضافته في برنامج "فتاوي" المذاع قناة "السعودية"، أن هذا الأمر جائز ولا بأس به، طالما اتفق طرفي التعاقد على ذلك.

جاء ذلك رداً على استفسار طرحه أحد متابعي البرنامج والذى تساءل عن مدى جواز شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن، وقيمة المنزل تزداد.