«تقويم التعليم والتدريب» تقر وثيقة معايير الاعتماد العسكري

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة معايير الاعتماد العسكري، التي شملت مؤسسات التعليم العسكري، وبرامج التعليم العسكري ومؤسسات التدريب العسكري، إضافة إلى اعتماد ضوابط الاستعانة بالجهات لدعم أعمال التقويم، واعتماد معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع من الدور الثانية لمجلس إدارة الهيئة –الذي تم عن بعد-، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد العيسى، وحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس- خلال الاجتماع- القوائم المالية للهيئة والمراكز التابعة لها للعام المالي 2019م، واطلع على خطة متابعة عملية التعليم عن بُعد وتقويمها، وعلى نتائج أداء طلبة المملكة في التقويم الدولي المعروف باسم (التوجهات في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم - TIMSS 2019) الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) في أكثر من 60 دولة، وأُعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي.

وأشار العيسى، الى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاعي التعليم والتدريب، مؤكدًا على الأدوار والمسؤوليات الكبيرة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

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