بالفيديو.. «المرور» يتجاوب مع بلاغ مواطن ويقبض على قائد مركبة مخالف

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من مواطن، حول قائد مركبة تجاوز الإشارة، مشيرًا إلى أنه تمت إحالته الى الهيئة المرورية.

وذكر المرور- عبر تويتر- «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه».

ونشر المواطن مقطعًا مصورًا لتجاوز قائد مركبة لإحدى الإشارات المرورية، مطالباً بوضع جهاز (ساهر).

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