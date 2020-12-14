«هيئة المهندسين» تنفي ما تم تداوله حول تكلفة المتر المربع للمباني السكنية

أكدت الهيئة السعودية المهندسين، عدم صحة ما تم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، م. فرحان الشمري-عبر حسابه على تويتر- إن هيئة المهندسين تؤكد وبشكل قاطع عدم صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وأشار إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً وتفصيلًا، ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة.

وطالب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، بضرورة توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة.

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