فريق طبي ينقذ قلب مريضة باستخدام الجراحة الهجينة بـ «طبية الملك عبدالله»

تمكن فريق طبي تكاملي من عدة أقسام يتكون من ١٥ طبيبًا وفنيًا وباستخدام الجراحة الهجينة بمدينة الملك عبدالله الطبية بنجاح من إنقاذ مريضه كانت تعاني من عدة مشاكل في القلب والشرايين في عمليه معقدة وعالية الخطورة.

واستقبلت المدينة الطبية حالة المريضة من أحد مستشفيات المدينة المنورة؛ حيث تم قبولها، وذلك لتوافر كامل الإمكانات والتجهيزات للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكانت المريضة تعاني من مشاكل متعددة تتمثل في تضيق بشرايين القلب التاجية، ارتجاع بالصمام الأورطي، وتوسع في كامل الشريان الأورطي من القلب إلى منتصف الصدر.

وبعد استكمال الفحوصات اللازمة والاشعة المقطعية تم على الفور تشكيل فريق جراحي متكامل يشمل كل من جراحة القلب بقيادة الدكتور النذير عثمان وجراحة الأوعية الدموية بقياده الدكتور محمد القرني والتخدير بقيادة الدكتور صبري سلطان وفنيي التروية القلبية وبقيه الفرق المساعدة لدراسة الحالة ووضع الخطة الطبية.

وتقرر إجراء العملية الجراحية على الفور؛ حيث تم تجهيز المريضة وإدخالها غرفة العمليات وتم عمل توصيل لشرايين القلب وتغيير للصمام الأورطي وعمل تغيير لكامل القوس الأورطي، وتم بعد ذلك إيقاف عضلة القلب عن الحركة بالكامل والاستعانة بجهاز التروية ليقوم مقام القلب. ثم قام فريق جراحة الأوعية الدموية بعمل ترميم للشريان الأورطي باستخدام تقنية الأشعة التداخلية.

وتكللت العملية بنجاح ولله الحمد والمنه وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت وهي في صحة وعافية ويتم متابعتها عبر العيادات المختصة.

يأتي ذلك نظير التعاون المستمر والتنسيق المتكامل بين مختلف المراكز والأقسام بالمدينة الطبية، وأثره الواضح في جعل التعامل مع مثل هذه الحالات منظم ونتائجه ايجابية ومثمرة.