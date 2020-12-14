السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تشارك في اجتماع الاتحاد الدولي لتنظيم منتجات التجميل



الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع الاتحاد الدولي لتنظيم منتجات التجميل " ICCR " الخامس عشر في بروكسل ببلجيكا خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر 2020م.

وكانت الفعاليات عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد اعتماد طلب مشاركة الهيئة في أعمال الاتحاد باعتبارها عضواً مراقباً.

وناقش الاجتماع الذي مثّل الهيئة فيه نائب الرئيس لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، وخبير أول سلامة دوائية في إدارة سلامة منتجات التجميل الدكتور محمد الجلال، تأثير جائحة

وأوضح الدكتور عادل الهرف خلال كلمة في اليوم الثاني عن حجم سوق منتجات التجميل في المملكة، والنمو المتزايد له، وتطور تنظيم منتجات التجميل في المملكة عبر إقرار نظام منتجات التجميل، ونظام التيقظ للأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، إضافة إلى اعتماد آلية تقييم ملف معلومات المنتج الخاص بالمنتج التجميلي.

وأكد أهمية مشاركة المملكة بالجهود العالمية لزيادة تجانس التنظيمات بين الدول لتسهيل عمليات تصنيع وتداول منتجات التجميل بما لا يتعارض مع سلامتها ومأمونيتها، مؤكداً التقدم بمقترح لتخصيص يوم عالمي لسلامة منتجات التجميل.

وأضاف الهرف أن هذه المشاركة وغيرها من المشاركات والأنشطة التي تقوم بها "الهيئة" تأتي لضمان مواءمة أنظمتها وإجراءاتها مع أهم الجهات الرقابية العالمية، ما سيسهم في سهولة تداول منتجات التجميل وَفْق أعلى المعايير والممارسات الدولية ويؤثر بشكلٍ إيجابي في دعم العملية الاقتصادية في مجال صناعة وتسويق منتجات التجميل.

وشاركت في اجتماع الاتحاد الدولي لتنظيم منتجات التجميل فرق عمل من أعضاء الاتحاد الأساسيين والمراقبين والممثلين لقطاع صناعة منتجات التجميل حول العالم.

// انتهى //

12:50ت م

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الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع الاتحاد الدولي لتنظيم منتجات التجميل " ICCR " الخامس عشر في بروكسل ببلجيكا خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر 2020م.وكانت الفعاليات عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد اعتماد طلب مشاركة الهيئة في أعمال الاتحاد باعتبارها عضواً مراقباً.وناقش الاجتماع الذي مثّل الهيئة فيه نائب الرئيس لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، وخبير أول سلامة دوائية في إدارة سلامة منتجات التجميل الدكتور محمد الجلال، تأثير جائحة كورونا (كوفيد - 19) على القطاع الصناعي لمنتجات التجميل، إضافة إلى اعتماد تقارير تتعلق بسلامة وتنظيم منتجات التجميل.وأوضح الدكتور عادل الهرف خلال كلمة في اليوم الثاني عن حجم سوق منتجات التجميل في المملكة، والنمو المتزايد له، وتطور تنظيم منتجات التجميل في المملكة عبر إقرار نظام منتجات التجميل، ونظام التيقظ للأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، إضافة إلى اعتماد آلية تقييم ملف معلومات المنتج الخاص بالمنتج التجميلي.وأكد أهمية مشاركة المملكة بالجهود العالمية لزيادة تجانس التنظيمات بين الدول لتسهيل عمليات تصنيع وتداول منتجات التجميل بما لا يتعارض مع سلامتها ومأمونيتها، مؤكداً التقدم بمقترح لتخصيص يوم عالمي لسلامة منتجات التجميل.وأضاف الهرف أن هذه المشاركة وغيرها من المشاركات والأنشطة التي تقوم بها "الهيئة" تأتي لضمان مواءمة أنظمتها وإجراءاتها مع أهم الجهات الرقابية العالمية، ما سيسهم في سهولة تداول منتجات التجميل وَفْق أعلى المعايير والممارسات الدولية ويؤثر بشكلٍ إيجابي في دعم العملية الاقتصادية في مجال صناعة وتسويق منتجات التجميل.وشاركت في اجتماع الاتحاد الدولي لتنظيم منتجات التجميل فرق عمل من أعضاء الاتحاد الأساسيين والمراقبين والممثلين لقطاع صناعة منتجات التجميل حول العالم.// انتهى //12:50ت م0045

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