السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة



جيزان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة "عبر الاتصال المرئي" اليوم، جلسة المجلس في دورته الرابعة للعام المالي الحالي 1441هـ/ 1442هـ .

واستهل سمو أمير جازان الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية العمل الجاد والمخلص للرقي بمستوى الخِدْمات الأساسية المقدمة للمواطن، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م في مختلف المجالات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في دفع عجلة التنمية والمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخِدْمات المقدمة للمواطنين إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله -.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد هادي الراجحي أن المجلس استعرض التوصيات والنتائج التي توصل إليها المجلس في الدورة السابقة، والخطابات الصادرة والواردة للمجلس، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عنه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والشباب والسياحة والثقافة، ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة وتحقيق الرؤية والتحول الوطني، وسير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

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12:44ت م

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