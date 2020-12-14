السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2171 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8171 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 608137 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17951 وفاة.

// انتهى //

10:37ت م

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بروكسل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و49 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 608137 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17951 وفاة.// انتهى //10:37ت م0023

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