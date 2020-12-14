السعودية اليوم / بدء التنويم في قسم التأهيل الطبي في تخصصي بريدة



بريدة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

بدأ مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة تشغيل قسم التنويم في مجال التأهيل الطبي بعد أن كان المستشفى يستقبلهم كحالات عيادات فقط، حيث جرى تنويم أول حالة في القسم لمريض يعاني منذ أكثر من سنة من مرض بهجت مع أعراض عصبية أدت الى خلل في التوازن والحركة .

وقام الفريق الطبي بإعداد الخطة العلاجية للمريض شملت جلسات يومية مكثفة بواقع ثلاث ساعات وشهد الحالة تحسناً ملحوظاً ولله الحمد ، بعد اعتماده الكلي على نفسه في نشاطاته اليومية حتى خروجه من المستشفى.

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10:31ت م

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