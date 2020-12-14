شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، مع تراجع المعدن الثمين عالميا وسط صعود الأصول عالية المخاطر.



وقدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراحا بحزمة تحفيز جديدة تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 221.12 ريال (58.96 دولار)، مقابل 222.97 ريال (59.18 دولار) الأحد.

وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق وعيارات الذهب وقيمة المصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) 193.48 ريال (51.59 دولار)، مقابل 194.23 ريال (51.78 دولار أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل عند فتح التعاملات في السوق السعودية 165.84 ريال (44.22 دولار)، مقابل 166.35 ريال (44.35 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.99 ريال (34.40 دولار).

ووصل سعر الأوقية (الأونصة) 6877.50 ريال (1834 دولارا).

وشهد السوق السعودي انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لـ محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، مشيرا إلى ارتفاع قيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى 3 - 4 مليارات دولار يومياً.

وأرجع رئيس هيئة السوق المالية، السبب إلى إعادة توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

كما خففت الهيئة التشريعات المتعلقة بإمكانية دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، حيث تم إدخال منتجات جديدة للسوق السعودي، من ضمنها صناديق الريت وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1833.21 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1838.10 دولار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب.

"لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي."

بدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.

لكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر اليوم بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط