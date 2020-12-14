بيل جيتس: الولايات المتحدة ستدخل مرحلة أسوأ من الجائحة رغم اللقاح

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير، بيل جيتس، إنه رغم الأنباء الجيدة عن حصول لقاح فايزر ضد فيروس كورونا على الضوء الأخضر من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) فإنه يرى أن أزمة كوفيد-19 في الولايات المتحدة ستصبح أسوأ في الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع توقعاته خلال مقابلة مع جيك تابر من CNN قائلًا: للأسف، قد تكون الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة أسوأ فترة في الوباء مفسرًا أن اللقاح لن يصبح متاحًا للجميع على نطاق واسع قبل هذه الفترة على الأقل.

وأضاف أن عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تستمر حتى عام 2022 مع إغلاق المطاعم أبوابها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسجلت الولايات المتحدة أرقامًا قياسية لحالات الإصابة الجديدة في الأسبوع الماضي وتظهر التوقعات أنه من المتوقع أن يكون هنا 200 ألف حالة وفاة إضافية الفترة المقبلة.

وأشار بيل جيتس إلى دعمه للقيود الصارمة والبقاء في المنزل، موضحًا: إذا اتبعنا القواعد من حيث ارتداء الأقنعة وعدم الاختلاط، يمكننا تجنب نسبة كبيرة من الإصابات والوفيات.

وتابع: الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة تدعونا حقًا إلى بذل قصارى جهدنا.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها ؟

وعن توقعاته بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها دون أقنعة أو تباعد اجتماعي أو وجود تدابير وقائية أخرى قال: بحلول الصيف سنكون أقرب بكثير إلى الوضع الطبيعي مما نحن عليه الآن، ولكن حتى أوائل عام 2022 فإنه ما لم نساعد البلدان الأخرى على التخلص من هذا المرض وحصلنا على معدلات تطعيم عالية في بلدنا فإن الخطر سيظل قائمًا، وبالطبع، فإن الاقتصاد العالمي سوف يتباطأ، لذلك أستطيع القول إنه بدءًا من الصيف يمكننا مراقبة التحسن إلى حد ما، وإذا نجحنا فسيكون لدينا فرصة لرؤية الحياة تعود إلى طبيعتها.

ويُذكر أن بيل جيتس هو صاحب مؤسسة بيل أند ميليندا جيتس، وقد أعلن عن تعهد قيمته مليار و250 مليون دولار لمكافحة الوباء.

ويركز تمويله على ابتكار لقاحات في الولايات المتحدة وتوزيعه في جميع أنحاء العالم.

وقال بيل جيتس إنه يعتزم الانضمام إلى العديد من القادة الأمريكيين الآخرين بما في ذلك الرئيس المنتخب جو بايدن والرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون في أخذ اللقاح علنًا في محاولة للمساعدة في إقناع الآخرين بأنه آمن.

وقال: عندما يحين دوري، سوف أتناول اللقاح أمام الجميع لأنني أعتقد أنه من المفيد لجميع الناس ألا يخافوا من اللقاح.

