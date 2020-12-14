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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم للقَبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، وذلك خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ وحتى تاريخ 11 / 6 / 1442هـ لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين من المقيمين في المملكة.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود بن مستور السلمي، أن اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم, متطلباً أساسياً للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية.
ولفت إلى أنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية – غير جامعة الملك عبدالعزيز – الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة المحددة.
يُذكر أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل – الآيلتس – كفايات اللغة الإنجليزية) يُعد متطلبًا بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه – عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية – كما أن الدرجة المطلوبة هي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه – ماجستير) مبينةً أن صلاحية الاختبار 5 سنوات.
وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول عبر زيارة موقع العمادة الإلكتروني على الرابط:
https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR
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