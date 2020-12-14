شكرا لمتابعة خبر عن تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين حتى الجد الثالث عشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف حساب "تاريخ آل سعود" عبر تويتر، عن تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - حتى جده الثالث عشر.
ويأتي تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين كالتالي: سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي.
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