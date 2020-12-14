شكرا لمتابعة خبر عن تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين حتى الجد الثالث عشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب "تاريخ آل سعود" عبر تويتر، عن تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - حتى جده الثالث عشر.

ويأتي تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين كالتالي: سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي.