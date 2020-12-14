شكرا لمتابعة خبر عن انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت شركة "هافنيا" للشحن، اليوم الاثنين، أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة، لافتة إلى أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي

وأوضحت الشركة، أن الناقلة كانت تفرغ حمولتها أثناء تعرضها لضربة ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم ولم يصب أحد ولكن هناك أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة، بحسب موقع "العربية. نت" .

وأصدرت الشركة، بيانًا قالت فيه: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".