شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "هيئة المهندسين" حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، صحة المتداول حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم الخاصة بذلك.

وأكد الأمين العام للهيئة المهندس فرحان الشمري عدم صحة هذه المعلومات، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع جملة وتفصيلاً.

ودعي الجميع لتوخي الحذر في تناول هذه المعلومات والحرص على استقائها من مصادرها الصحيحة.