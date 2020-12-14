"القوى الناعمة تحكم"

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الرياض - علي القحطاني - نورة شاكر الحربي (صدى):

للعدل والقانون حاجة كبيرة في كل المجتمعات ومن غيرهما لا يحق الحق ولا ينال كل ظالم عقابه , واذا تحدثنا عن القانون ففي المحاماة اساتذة ومحامون لا يرف لهم جفن ولا يهدأ لهم بال الا بإعطاء الحقوق ونصرة المظلوم .. واما الظالم ف هم اساس اظهار شخصيته.. وبينما نتسائل نحن عن حقيقة الجاني والمجني عليه .. نغفل عن مراحل كشفهم وجهدهم ففي الحقيقة تمر اعمالهم في صراعات ومحاولات في اظهار الحقيقة و بأنقى صورة.

المحاماة والقانون ليس موضوعنا الوحيد .. نتحدث اليوم عن كون المرأة برزت وظهرت في هذا المجال بل وتميزت وابدعت به , وفي عصرنا نرى ان المقومات والمحفزات للمرأة تتواجد وبشكل اكبر من السابق ففي ظل حكومتنا الرشيدة وتحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله و رعاهم نرى ان دور المرأة اصبح اقوى من السابق.

وفي لقائنا هذا نتشرف بأن نستضيف المحامية الأستاذة : إيمان بنت محمد الحربي , محامية و مستشارة و محكمة دولية حاصلة على شهادة بكالوريوس قانون من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وشهادة حضور دورة المدربين من البورد الأمريكي و حاصلة على زمالة دولية للتحكيم من المجمع الملكي البريطاني والعديد من الشهادات والخبرات التي مارستها.

نتعرف اليوم على عدة جهات تخص هذه المهنة ونتطرق لعدة محاور مع ضيفتنا الكريمة ..

ولعلنا نبدأ حوارنا بسؤال :

كيف تطور دور المرأة في هذه المهنة ؟

منذ ان باشرت وزارة العدل في السعودية اولى خطواتها لتهيئة المناخ اللازم لمنح المرأة السعودية رخصة ممارسة مهنة المحاماة كان في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي اقر لنا هذا الحق بأمر ملكي جاء منه بجانب حقوق عديدة للمرأة.

فمن خلاله المرأة استطاعت ان تثبت نفسها في هذا المجال وبقوة .. تقريباً نحن نتكلم عن ما يقارب سبع سنوات منذ صدور القرار بالسماح لها بممارسة المهنة.

ولكن حتى نصل الى ما وصل اليه النساء زميلاتنا في الدول الأخرى نحتاج لبعض الوقت لأنه يعتمد على عدة عوامل منها :

الخبرة المتخصصة والتي نكتسبها غالباً من كوننا ممارسين لمجال معين ثم التحقنا المحاماة , مثلاً ان اكون قاضياً او عضو في لجنة معينة او محقق في نيابة ، فجأة اخرج عن تخصصي واصبح محامياً طبعاً هذه السنوات تكسبني الخبرة في العمل.

هذه الوظائف غير متواجدة عندنا في السعودية للنساء ، فقط للرجال.

ومن خلال فتح المجال للدراسة في المعاهد والجامعات دون قيود للمرأة مثل ماجستير معهد القضاء العالي الذي يدرسه زملائنا المحامين والقضاة او معهد الإدارة العامة والى اخره من تخصصات.

وفي نقطة ايضاً هي مخالطة اصحاب الخبرة عن طريق اقامة لقاءات تنظمها هيئة المحاميين او امسيات قانونية "نقاشية" تكون وليس دورات او محاضرات تُلقى لتنمية روح النقاش ومن خلاله تُعرض الاسئلة والإجابات والأفكار .

ماهي اسباب التحاقك في هذه المهنة ؟ وكيف طورتي من نفسك فيها ؟

من اسباب التحاقي شرف المهنة فهي ليست كأي مهنة .. هي مهنة التصقت بالرجل وكانت حكراً عليه لسنوات طويلة ولكن رغم حاجة النساء لإمرأة لشرح معاناتهم لها التي تتغلفها نوع من الخصوصية فالمرأة دائماً وبطبيعتها تفضل "بنت جنسها" لشرح معاناتها ومشكلتها لها .. فأخترت هذه المهنة رغبةً مني في المساهمة في حقوق البشرية بتطبيق الأحكام الشرعية وقواعد النظام وذلك بالدفاع عن حياة الإنسان وحريته وحقوقه وكرامته وعرضه وماله.

حيث يُعد هذا المجال بحد ذاته رسالة انسانية سامية ونبيلة فهي رسالة مبادئ ومواقف تُسهم في تكريس الحضارة وحماية الحقوق التي نصت عليها الشريعة لتواكب جميع العصور والأزمان.

كيف كانت ردود فعل من حولك عند التحاقك في هذه المهنة ؟

ردود فعل المجتمع بالبداية سبحان الله عادةً اي شيء جديد يكون فيه سلاح ذو حدين شيء ايجابي والأخر سلبيّ ..

كانت البداية استنكار وعلامة استفهام كثيرة علينا منذ دخول المجال ، عانينا بعدم تقبل المجتمع لنا ونظرة شكوك حول كفاءتنا .. ولكن الحمدلله الان اصبحوا يعتمدون على الله ثم علينا بشكل كبير بتولينا قضاياهم وحق الدفاع عنهم وعن حقوقهم.

ولله الحمد حققت المرأة السعودية في السنوات القليلة الماضية تغيير كبير في الصورة النمطية وتعديل نظرة المجتمع للمرأة القانونية او المحامية ، فقد كان الكثير يرفض دخول بناتهم في هذه المهنة ولكن بفضلٍ من الله حققنا النجاح واثبتنا أنفسنا وجدارتنا.

لمن الاولوية في هذه المهنة ؟ وهل لاحظتي أي تحيزات ضد المرأة؟

الأولوية هي لمن يدرك ان احكام الشرع والنظام فوق الجميع وهي من ركائز المجتمع السعودي ، والاولوية لمن يمتلك قواعد وغرائز حب الكفاح ومساعدة الاخرين والمظلومين واسترجاع حقوقهم التي سُلبت منهم رغماً عنهم .

فالمحاماة مهنة جليلة لسمو رسالتها وجلال اثرها فلا بد على من يزاولها او يأخذ اولويتها ان يكون جديراً يحمل لقب محامياً فيكون مستقيماً في سلوكه نبيلاً في تصرفاته حسناً في مظهره لبق في تعاملاته مما يضيف الوقار والهيبة على هذه المهنة.

كل الصعوبات التي واجهناها خلال الفترات الماضية اصبحت الان في طي النسيان والان لدينا ما هو اهم واسمى بإثبات انفسنا كمحاميات سعوديات فنتعامل من قبل القضاة تعامل راقي جداً وهو ما لامسته من خلال ترافعي في المحاكم منذ بدايتي وحتى اليوم ولله الحمد.

لم اواجه اي شيء او لم يعرقل مسيرتي او يقف امامي وضدي اي سبب كوني إمرأة ازاول هذه المهنة.

كيف اثرت المهنة على حياتك الشخصية ؟

علمتني ان تنظيم علاقاتنا ببعض يجب ان يكون محدود بعض الشيء .. علمتني ان الثقة العمياء لا تُعطى للجميع.

ادركت وقتها بأنه لولا القوانين والعقوبات المفروضة علينا في المجتمع لتحولت الحياة الى غابة يطغى فيها القوي على الضعيف وتضيع الحقوق وتضيع حياة الناس وتصبح ضنكاً ، ففي وجود القوانين وتطبيقها تُحفظ الحقوق وترد لأصحابها وتقل انتهاكاتها كثيراً.

فقد تعلمت من مزاولتي للمهنة ان هناك لحى تكذب وذئاب في لباس الضأن وأن الذمم تُباع وتشترى للأسف وغنى جاء بغش وفقر سببه الثقة والتضحية و ان الصديق يخدع والشريك يخون و الشخص الحذر يؤتى من مأمنه. و وعود الكثير عبارة عن سراب والضعيف للأسف يُستغل ان لم يجد من يدافع عنه.

ما ابرز الصعوبات التي واجهتيها خلال مسيرتك في هذه المهنة ؟

ابرز الصعوبات والمعوقات كانت تندرج تحت امرين الأول هي الأنظمة فهي لا تزال بحاجة الى المزيد من التطوير و التحديث و التقنين الذي يواكب التطلعات ولما نسعى اليه بتحقيق رؤيتنا.

والأمر الثاني هو عدم دقة بعض العملاء و مصداقيتهم معنا مما يعرضنا لجهد وارهاق كبير بتكييف و دراسة قضاياهم وذلك يعود لسبب عدم مصداقيتهم معنا فنواجه صعوبة اكبر بإيصال صوت المظلوم والمغلوب على امره ف كثيراً ما نُزج بأنفسنا بمواقف وغياهب مُعوقة تضيع علينا فنصبح غير قادرين على توقع ما هو مسار القضية.

ومن اهم الاشياء التي نواجهها بهذا السبب هو إطالة مدة التقاضي وتوقع اي شيء يقدمه الطرف الأخر اثناء الجلسات.

ماهي اكثر القضايا غرابة وما اكثرها تكراراً؟

اكثر القضايا غرابة كانت قضية فسخ نكاح علماً أن الزوجة غير ملتزمة في الدين وغير متزمتة شخص طبيعي "كانت اسبابها في الإنفصال هو ان زوجها لم يخرج من زكاة أمواله" , بالنسبة لأسباب الإنفصال الكبيرة التي واجهتها يعتبر هذا السبب شيء بسيط جداً.

وللأسف أكثر القضايا تكراراً هي فسخ النكاح ومن الممكن ان يكون لعدم وجود الوعي والتثقيف في الحياة الزوجية.

ماهي خططك المستقبلية في هذه المهنة ؟

توسيع مشاركاتنا بإذن الله في المنظمات الحقوقية نطمح انها تكون دولية.

حضورنا كمحاميين سعوديين في المحافل والمؤتمرات الدولية ففي حال تم تفعيل دورنا سنكون بمشيئة الله تعالى وبفضل منه اقوى واكثر تأثيراً واعمق دلالة في تحقيق اهداف الرؤية التي يطمح لها مليكنا وسمو ولي عهده الأمين ، نسعى للتباهي بصورة المحامي السعودي والوضع الحقوقي في المملكة لأن العالم بأجمعه يؤمن بمصداقية المحامي.

من خلال تجربتك اذكري لنا مواقف عززت اصرارك على هذه المهنة ؟

من اكثر المواقف التي تتكرر علي بشكل كبير هو مشاهدة لما يتعرض له البعض من الظلم والقهر وانتزاع ابسط حقوقهم منهم وتجريدهم منها ويكون اغلبها بدافع الحقد والكراهية والأنانية.

واخيراً ..

نصائح للمقبلات على هذه المهنة.

اول نصيحة اقدمها هي اختيار المكتب المُناسب عندما نذكر هذه النصيحة نقصد بها المكتب يمتلك السمعة والمصداقية ويتوفر لديه قاعدة بيانات للعملاء.

وتعلم المحامية عند التحاقها في هذا المكتب انها تستطيع ان تطور نفسها لأن للأسف في بعض المكاتب عندهم المتدرب أشبه ما يكون معقب او مراسل فيقيدوه على ممارسة صلاحياته في حق الترافع او الكتابة او الإستئناف او صياغة العقود.

ثانياً العمل الميداني مهما كان الإنسان متفوق في دراسته ولو حصل على مراتب الشرف الأولى في الحفظ والمواد النظرية لن ينجح الا بالعمل الميداني في التطبيق العملي ، فأنا انصحهم بالعمل الميداني والتجارب وانصحهم بالإطلاع على المدونات القضائية والسوابق والأحكام واهم نصيحة لا ترفع التكليف بينك وبين موكلك ومعرفة ان ما بينهم هو العمل فقط.

كما أذكر وأنصح بأهم شيء وهو نهجي ونهج المكتب الذي التحق به ولله الحمد وهو "الضمير".

الضمير هو اهم ما يجب ان يتمتع به المحامي فمهنته لا تتمحور عن الدفاع عن الموكل فقط دون النظر ان كان موكله مظلوماً فعلاً او ظالم ، لا بد من تشغيل روح الضمير في هذه المسائل ولا يكون التركيز على كسب القضية بمقابل مادي فقط.

طبعاً النصائح بحر ومن المهم المحافظة على اسرار الموكلين وعدم افشاء اسرارهم وخصوصياتهم حتى لأقرب الناس او نتطرق لها في حديث المجالس.

لا نستغل ثغرات القانون وعلمنا الجيد فيها لتحول القضية لصالحك بدون وجه حق ، مهنة المحاماة اساساً مبنية على العدل فلا تقم بمساومة موكلك مقابل مبلغ مالي كبير مقابل براءته فمثلاً أن يأتي شخص بحاجة لمساعدة وبإمكانك مساعدته لكنه لا يملك القدرة المالية.

عدم مساعدتك له بسبب انه لم يدفع تنفر العملاء ولا تبني لك السمعة الطيبة.

وأيضاً لا بد ان نتذكر ان الشيء الذي لا يكن في بدايته مُحرق لن يكون في نهايته مشرق فنحن نتعب في البداية لنطمح لشيء افضل ، وللمعلومية في خدمة العملاء عالمياً قاموا بعمل احصائية ان العميل الواحد ممكن ان يجلب لك تسع عملاء فالعميل هو المسوق الأول من خلال تعاملك معه.

كل الشكر والتقدير لمحاميتنا الكريمة سائلين المولى لها النجاح والتوفيق ونقدر تعاونها الكبير لتقديمها لنا هذا الكم الوافي من المعلومات.