شكرا لمتابعة خبر عن 500 حالة إنقاذ حياة من داخل وخارج مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

كشف رئيس قسم التنسيق الطبي بمستشفى النور التخصصي د/ عبد الحكيم عمر بافرج بأن قسم التنسيق الطبي تعامل مع ( ٢٢٤١٠) إحالة من بداية عام 2020 م منها ١٨٥١٥ إحالة واردة للمستشفى عبر برنامج "إحالتي" المخصص لإستقبال المرضى من المستشفيات الطرفية ومستشفيات المحافظات المختلفة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى خدمة المريض والمراجع في المقام الأول والتسهيل عليهم دون عناء الحضور إلى المستشفى كما يهتم بإجراءات تحويل المرضى الداخلية والخاصة بالمستشفيات خارج المنطقة والعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن وفي حين الإنتهاء من أي تحويل يتم إبلاغ المريض برسالة نصية عبر الجوال في مدة لا تتجاوز الساعتين بالنسبة للحالات العاجلة.

مشيراً الى ان برنامج احالتي مرتبط بوزارة الصحة وجميع المستشفيات داخل منطقة مكة المكرمة وخارجها.

مبينا بأن تم إستقبال 500 حالة إنقاذ حياة من داخل و خارج مكة المكرمة للتخصصات الدقيقة مثل جراحة المخ والاعصاب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الوجه والفكين وجراحة الصدر و الحروق و التجميل و إصابات الاطفال .

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني بأن نظام احالتي من الأنظمة المتكاملة التي ساعدت كثيراً في قبول المرضى لا سيما الحالات الإسعافية والطارئة والحالات الحرجة من مصابي الحوادث والمرضى الذين تتطلب حالاتهم تدخلاً سريعاً ويعد ايضاً اختصار للوقت وخاصة في انقاذ الحياة ويوفر التخصص المطلوب لاستقبال الحالة حيث يعمل التنسيق الطبي على مدار الساعة لاستقبال الحالات.