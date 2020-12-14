شاهد..أجواء رائعة وسط الثلوج في تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):وثقت مجموعة من الصور المتداولة، الأجواء الرائعة التي تشهدها تبوك، وسط الثلوج التي تكسوها.
وكان المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، كشف عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الإثنين وحتى الخميس.
وتشهد بعض المناطق تساقط البرد، منها: المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والرياض والحدود الشمالية والشرقية.
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