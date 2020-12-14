«الحياة الفطرية» توضح حقيقة افتراس ضوارٍ لـ«ظبي ريم» في منتزه «مرات»

ردًا على ما تم تداوله بمواقع التواصل..
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، من افتراس الضواري لأحد ظباء الريم التي تم إطلاقها مؤخرًا بأحد المنتزهات.
وذكر المركز في بيان له نشره عبر حسابه على تويتر، أنه يعمل حاليًا على توفير الحماية للظباء التي أطلقها في متنزه (مرات).
وأضاف أنه إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من تعرض إحدى ظباء الريم المطلقة حديثة في متنزه (مرات) الوطني، للافتراس من قبل الضواري بالمنطقة، يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الإفادة بأنه يعمل حاليًا مع إدارة المنتزه لدعم سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.
وأوضح المركز أن عمليات التأقلم للحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة، تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية والتي تعتبر مؤشرًا مهمًا لنجاح عمليات الإطلاق.
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