«بودكاست متمم» يناقش استدامة الموارد الطبيعية في إطار رؤية 2030

استضاف نائب وزير البيئة..
ناقش برنامج «بودكاست متمم» أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، استدامة الموارد الطبيعية في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز مساء اليوم.
واستضافت الحلقة المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والذي تحدث خلالها عن ركائز رؤية واستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل على تهيئة البيئة الممكنة والإطار المؤسسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والمشاريع والمبادرات الوطنية، وجهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والغطاء النباتي للمملكة، كما ناقشت الحلقة عدداً من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة.
يذكر أن البرنامج الذي يقدمه محمود الشنقيطي، وسحر الشمراني، يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية.
ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وتستضيف حلقاته عددًا من المسؤولين وصنّاع القرار والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، يناقشوا من خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بتحقيق مستهدفات الرؤية، ولمشاهدة الحلقة الجديدة من بودكاست متمم يمكن زيارة الرابط التالي:
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