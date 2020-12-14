الغذاء والدواء: ندرس ونُقيِّم لقاحات جديدة ضد كورونا

أكدت هيئة الغذاء والدواء، وجود عدة لقاحات ضد كورونا تحت الدراسة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن ست إدارات تقوم على دراسة وتقييم اللقاحات المقدمة لها من الشركات المختلفة.

وذكرت الهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات من مواطنين، أنه «توجد عدة لقاحات تحت الدراسة حاليًا، وسيتم قبول الآمن والفعّال منها وفي حال الموافقة سيتم الإعلان عنها».

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أنها تراجع اللقاحات التي تُقدم لها من الشركات وتتأكد من سلامتها وجودتها وفعاليتها، عن طريق دراسة الملف من قبل ست إدارات مختصة كالتالي:

ـ الدراسات ما قبل السريرية.

ـ الدراسات السريرية.

ـ الجودة.

ـ التيقظ الدوائي.

ـ التفتيش.

ـ تحليل العينات في المختبر.

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