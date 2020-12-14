«توكلنا» يوضح كيفية تعديل موعد فحص كورونا

يشترط أن يكون قبله بـ6 ساعات..
أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، كيفية تعديل موعد فحص كورونا، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم قبل الموعد المحدد مسبقًا بست ساعات.
وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «في حال الرغبة بتعديل موعد فحص كورونا يتم الغاء الموعد السابق، ثم حجز موعد جديد، مع ملاحظة أن يكون الإلغاء قبل الموعد بست ساعات كحد أدنى» .
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