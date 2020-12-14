«الحصيني» يتوقَّع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر، خلال الساعات المقبلة (من اليوم الإثنين وحتى صباح الثلاثاء).

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه يتوقع أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات بَرَد، على أجزاء من مناطق: تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف، بينما قد تكون غزيرة شمال مكة المكرمة.

وأشار الحصيني إلى أنه يتوقع سيولًا على أجزاء من تبوك والمدينة المنورة مع رياح مثيرة للغبار.

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