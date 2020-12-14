«سعود الطبية» تحذر من استخدام «كائن الحلزون»

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من الادعاءات غير الدقيقة، والمتمثلة في وضع بعض السيدات «كائن الحلزون» على بشرة الوجه، معتقدين بذلك أنه يفرز موادًا يروج لها بمفعول خارق لشد البشرة، مما يحدث الضرر عليها.

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن علاجها لأمراض الجلدية ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.