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شكرا لقرائتكم السفارة في الأردن تعلن استئناف اللقاء الأسبوعي مع السفير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في الأردن تعلن استئناف اللقاء الأسبوعي مع السفير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن استئناف اللقاء الأسبوعي مع السفير في مقر السفارة.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين”.
وتؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الأردن الشقيق لمواجهة كورونا، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. العناية “Ford Protect”
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