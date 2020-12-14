شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كورونا .. كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب لمواجهة إنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد لمواجة تفشي إنفلونزا الطيور. وذكرت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية الجنوبية أنها تسرع مجهوداتها لإعدام الطيور الداجنة في المناطق المتأثرة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض، في ظل ارتفاع المخاوف من تفشي الإصابات في جميع أنحاء البلاد بسبب الطيور المهاجرة، مشيرة إلى أنها رصدت 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في أنحاء البلاد خلال هذا العام، ورُصدت أحدث حالة في مزرعة دجاج في مدينة كيمبو، غرب سيئول. وأضافت أنها رصدت 6 حالات في إقليم جولا الجنوبي و3 حالات في إقليم كيونغي، إضافة إلى حالات عدوى في أقاليم جولا الشمالي وكيونغ سانغ الشمالي وتشونغ تشونغ الشمالي، مبينة أنها أعدمت 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها.

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