شاهد.. مشدات فولاذية بارزة على جسر بخميس مشيط

2020-12-14

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

طالب عدد من المواطنين والمقيمين سالكي طريق الملك عبدالله شمال مدينة خميس مشيط الجهات المسؤولة عن الطريق الذي يمر من أعلى الجسر ويربط جانبي وادي عتود، مقابل مجمع شركة بن شيهون بالعمل على إصلاح الضرر في هذا الطريق والجسر نتيجة تلف المشدات والبراغي الفولاذية التي تربط فواصل الصبات الخرسانية فوق سطح الجسر حيث أخذت في الاتساع مما نتج عن ذلك خروج المشدات عن قاعدتها وبروز البراغي فوق مستوى الطريق وكذلك تهشم في المادة الإسفلتية وحدوث نتوأت حادة بعرض الجسر والطريق.

وتسبب ذلك في إعطاب عجلات الكثير من مركبات المواطنين أثناء مرورهم من فوق الجسر وذكروا أنهم تقدموا بعدة بلاغات على الرقم الموحد 940 الخاص بالجهة المسؤولة على صيانة الجسر والطريق، ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع البلاغات رغم أهميتها من الدرجة الأولى كون الأمر يتعلق بأضرار قد تكون في الممتلكات أو خسائر في الأرواح.

وطالب الأهالي من الجهات المسؤولة سرعة التحرك لإنقاذ الموقف وإصلاح الخلل.

“متابعات الخليج 365” رصدت موقع الضرر لتلبية مطالب الأهالي في إجراء صيانة لهذا الجسر والطريق لما فيه من مصلحة عامة قبل تفاقم الخلل .



