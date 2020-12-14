- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم شاهد.. مشدات فولاذية بارزة على جسر بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. مشدات فولاذية بارزة على جسر بخميس مشيط
مطالبات بإصلاح الأضرار التي تسببت في تضرر المركبات
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط
طالب عدد من المواطنين والمقيمين سالكي طريق الملك عبدالله شمال مدينة خميس مشيط الجهات المسؤولة عن الطريق الذي يمر من أعلى الجسر ويربط جانبي وادي عتود، مقابل مجمع شركة بن شيهون بالعمل على إصلاح الضرر في هذا الطريق والجسر نتيجة تلف المشدات والبراغي الفولاذية التي تربط فواصل الصبات الخرسانية فوق سطح الجسر حيث أخذت في الاتساع مما نتج عن ذلك خروج المشدات عن قاعدتها وبروز البراغي فوق مستوى الطريق وكذلك تهشم في المادة الإسفلتية وحدوث نتوأت حادة بعرض الجسر والطريق.
وتسبب ذلك في إعطاب عجلات الكثير من مركبات المواطنين أثناء مرورهم من فوق الجسر وذكروا أنهم تقدموا بعدة بلاغات على الرقم الموحد 940 الخاص بالجهة المسؤولة على صيانة الجسر والطريق، ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع البلاغات رغم أهميتها من الدرجة الأولى كون الأمر يتعلق بأضرار قد تكون في الممتلكات أو خسائر في الأرواح.
وطالب الأهالي من الجهات المسؤولة سرعة التحرك لإنقاذ الموقف وإصلاح الخلل.
“متابعات الخليج 365” رصدت موقع الضرر لتلبية مطالب الأهالي في إجراء صيانة لهذا الجسر والطريق لما فيه من مصلحة عامة قبل تفاقم الخلل .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مشدات فولاذية بارزة على جسر بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.