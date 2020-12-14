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هيئة المهندسين تعلق على ما تم تداوله حول سعر تكلفة المتر السكني: إشاعة مغرضة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة السعودية للمهندسين، صحة المتداول حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم الخاصة بذلك.
وقال الأمين العام للهيئة المهندس فرحان الشمري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الأمر لا يعدو كونه “إشاعة مغرضة”.
وأضاف أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع جملة وتفصيلاً، داعياً الجميع لتوخي الحذر في تناول هذه المعلومات والحرص على استقائها من مصادرها الصحيحة.
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