شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المطلق يوضح هل تمنع لصقة منع الحمل الغسل أم لا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم وضع لصقة منع الحمل، وهل تمنع الغسل أم لا. أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم وضع لصقة منع الحمل، وهل تمنع الغسل أم لا. وقال المطلق خلال برنامج " فتاوى "، إن لصقة الغسل، ولصقة التدخين وكل اللصقات العلاجية، لا تمنع الغسل، وعلى المرأة أن تغتسل أثناء وضعها لا ثؤثر.

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