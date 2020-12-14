«ماجد الحقيل» يضع حجر الأساس لمشاريع حدائق ومنتزهات ترفيهية على مساحة 420 ألف متر مربع في الطائف

تحقيقًا لرؤية ولي العهد في دعم وجهات السياحة وتحسين جودة الحياة
تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد في إحداث نقلة نوعية للسياحة والترفية ودعم الاستثمار داخل المملكة وتحسين جودة الحياة داخل المدن، وضع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل أمس السبت، حجر الأساس لمشروعات حدائق ومنتزهات ترفيهية تقام على مساحة 420 ألف متر مربع في محافظة الطائف.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير ماجد الحقيل لمحافظات منطقة مكة المكرمة، والتي بدأت بالطائف اليوم؛ حيث وضع حجر الأساس لمشروع النقبة الحمراء والذي يقام في منطقة الهدا بالطائف.
المشروع الاستثماري الجديد يعتبر مشروع سكني ترفيهي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع.
ويضم المشروع أنشطة متنوعة ومرافق ترفيهية وترويحية وتفاعلية مختلفة، مع الاستفادة الشاملة من الطبيعة الجبلية للمكان، وتوفير خدمات سياحية جاذبة للزوار على مدار العام.
وفي ذات السياق وضع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة ومنتزه الملك فهد بالطائف، والذي يقام على مساحة 260 ألف متر مربع.
المشروع الترفيهي ينفذ خلال 12 شهرًا ويشتمل على منتجع وشاليهات ومواقع للفعاليات والمعارض.
وكان الوزير الحقيل قد تفقد عددًا من المواقع والمشاريع الجاري تنفيذها بالطائف شملت تلفريك الهدا وقرية الكر السياحية ومبنى الأمانة ومنتزه الردف، كما التقى برؤساء المجالس البلدية والبلديات المرتبة وقام بجولة على المنطقة التاريخية ومواقع معالجة التشوه البصري.
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