استشاري: كورونا مستمر في 2021 مهما أوتينا من قوة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح فهد الزامل استشاري الأمراض المعدية، أنه علينا التعايش مع فيروس كورونا إلى عام 2021 لأنه من الصعب القضاء عليه خلال عام واحد.
وأكد الزامل أن لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي يجب أن يكون سلوكا اجتماعيا مستمر معنا الأعوام القادمة.
وقال الزامل: " مهما أوتينا من قوة لايمكن القضاء على الفيروس في عام واحد، والإجراءات الاحترازية مستمرة ".
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