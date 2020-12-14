السعودية اليوم / البرازيل تسجل 21825 إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة



ريو دي جانيرو 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إن البرازيل سجلت 21825 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402 .

// انتهى //

04:03ت م

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ريو دي جانيرو 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إن البرازيل سجلت 21825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة.وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402 .// انتهى //04:03ت م0191

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