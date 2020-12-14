النمر يحذر من تناول علاج للضغط قبل فحص الدم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من تناول علاج الضغط قبل فحص الدم. حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من تناول علاج الضغط قبل فحص الدم. وقال النمر " قبل صرف علاج الضغط لابد من التأكد أن المريض لايعاني من فقر الدم ولا فرط نشاط الغدة الدرقية " ٠ وأضاف أن تناول علاج الضغط " كونكور" مع فقر الدم يسبب حول شديد وإغماء.

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