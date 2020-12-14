شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات ": تجديد هوية مقيم عبر " أبشر " التابعة لصاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قالت المديرية العامة للجوازات، إن سداد الرسوم لا يعني إتمام الإجراء بل يجب تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل. قالت المديرية العامة للجوازات، إن سداد الرسوم لا يعني إتمام الإجراء بل يجب تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل. وأوضحت " الجوازات ":" يمكن إسترداد الرسوم عبر حسابك البنكي وسداد مرة أخرى المبلغ المطلوب ". وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت أنَّ عدم تجديد هوية مقيم لأول مرة توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال، وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

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