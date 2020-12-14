تفاديًا للغرامة.. «الأحوال المدنية» توضح الوقت المناسب لتجديد «الهوية الوطنية»

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها.

جاء ذلك ردًا على استفسار مفاده «ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟».

وقال الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على «تويتر»: «إنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفاديًا للغرامة المالية».