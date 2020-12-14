السعودية اليوم / إيقاف تعديات على أراض حكومية بمحافظة محايل



محايل 29 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 14 ديسمبر2020 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل أمس تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على الطريق المؤدي لمحافظة رجال ألمع.

وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المتسببين في الإحداثات، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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03:18ت م

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