السعودية اليوم / موريتانيا تتخذ جملة من الإجراءات لتعزيز الجهد الوقائي من جائحة كورونا



نواكشوط 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية في بيان اليوم أنه نظرًا لما استجد من انتشار متسارع لفيروس

وستعلن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة عن ما يتقرر بخصوص صلاة الجمعة، كما سيتم الإعلان تباعًا عن كل ما قد يتطلب تطور الأوضاع اتخاذه من إجراءات مصاحبة.

// انتهى //

03:09ت م

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نواكشوط 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية في بيان اليوم أنه نظرًا لما استجد من انتشار متسارع لفيروس كورونا في البلاد، ومن ارتفاع مقلق في عدد الإصابات به والوفيات الناشئة عنه، وتعزيزا للجهد الوقائي والاحترازي العام من هذا الوباء، فقد تقرر حظر التجوال في البلاد، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الأحد 13 ديسمبر الجاري، وإنهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء، والفرض الصارم لاحترام إجراءات الحمولة الموجودة على البطاقات الرمادية بالنسبة للسيارات عمومًا وسيارات النقل خصوصًا، وفرض وضع الكمامات على المسافرين.وستعلن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة عن ما يتقرر بخصوص صلاة الجمعة، كما سيتم الإعلان تباعًا عن كل ما قد يتطلب تطور الأوضاع اتخاذه من إجراءات مصاحبة.// انتهى //03:09ت م0186

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