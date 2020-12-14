السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة ينهي استعداداته للاختبارات النهائية



ظهران الجنوب 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أنهت ادارة التعليم في محافظة سراة عبيدة الاستعدادات للاختبارات النهائية .

وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، خلال اجتماعه اليوم بقادة وقائدات المدارس بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان أن الاجتماع ركز على الدور الريادي والمهم لقادة المدارس، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي قررت معها وزارة التعليم أن تكون الدراسة و اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عن بُعد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة .

وشدد العلكمي على ضرورة الاستمرار في تفعيل

وأضاف أنه تم مناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء منها: آليات ونظم وتعليمات الاختبارات في التعليم عن بُعد، وآلية الاختبارات في المدارس الليلية ومحو الأمية، وآلية الاختبارات في برامج التربية الخاصة .

// انتهى//

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ظهران الجنوب 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأنهت ادارة التعليم في محافظة سراة عبيدة الاستعدادات للاختبارات النهائية .وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، خلال اجتماعه اليوم بقادة وقائدات المدارس بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان أن الاجتماع ركز على الدور الريادي والمهم لقادة المدارس، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي قررت معها وزارة التعليم أن تكون الدراسة و اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عن بُعد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة .وشدد العلكمي على ضرورة الاستمرار في تفعيل منصة مدرستي والتأكد من استكمال وإعداد نماذج الاختبارات إلكترونيًا والتأكد من مطابقتها لضوابط ومعايير الاختبارات من حيث المحتوى والصياغة والالتزام بالآلية المعتمدة لأداء الاختبارات وتصميم جداولها وفق التعاميم الوزارية المُنظمة لذلك والتأكد من حصول الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب التعليم المستمر على التعليم الكافي ومساعدتهم على أداء الاختبارات بالشكل الصحيح ووفق إمكانياتهم واستكمال أعمال الرصد وفق الفترات الزمنية المحددة وفتح قنوات تواصل عالية ما بين أولياء الأمور والمدارس ومكتب التعليم خلال الفترة القادمة للإجابة على الاستفسارات والتأكيد على قادة المدارس والمعلمين بالتواجد في المدارس وفق التعاميم والضوابط المنظمة لذلك للإجابة على استفسارات أولياء الأمور والطلاب وتقديم الدعم ومتابعة متطلبات التعليم الإلكتروني عن بُعد، مؤكداً أهمية دور قائد وقائدة المدرسة في تذليل العقبات التي تواجه الطالب أوالطالبة أثناء أداء الاختبارات والتواصل مع أولياء الأمور لدورهم المهم والمحوري في عملية التعليم عن بُعد خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية.وأضاف أنه تم مناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء منها: آليات ونظم وتعليمات الاختبارات في التعليم عن بُعد، وآلية الاختبارات في المدارس الليلية ومحو الأمية، وآلية الاختبارات في برامج التربية الخاصة .// انتهى//02:45ت م0183

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