السعودية اليوم / أهالي بيش يشيعون شهيد الواجب إسماعيل العارضي



بيش 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

شيع أهالي محافظة بيش وضباط من قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان يتقدمهم المحافظ حسن بن عبدالله أبو شرحة وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري اليوم، جثمان الشهيد العريف إسماعيل بن أحمد العارضي من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في الحد الجنوبي.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي وأسرة الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى، أن يتقبله في عداد الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب والد الشهيد الشيخ أحمد العارضي وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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