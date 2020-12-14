السعودية اليوم / بلدية أحد رفيدة تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 5 محال مخالفة



ظهران الجنوب 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة أحد رفيدة 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي، أن الحملة تهدف للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار إلى أن البلدية أتلفت 340 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها نحو 40 مخالفة صحية، للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد جولات ميدانية قام بها المراقبون، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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22:58ت م

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