شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة لخادم الحرمين من رئيس جنوب السودان والان مع التفاصيل
جاء ذلك لدى استقبال وزير الخارجية بمكتبة في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأحد) الفريق قلواك، ووزيرة خارجية جنوب السودان بياتريسي خميسة. وتم خلال الاستقبال، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً للمبعوث الخاص والوفد المرافق له.
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