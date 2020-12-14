شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأركان العامة» يستقبل نظيره الهندي ومدير الاستخبارات العراقية والان مع التفاصيل
كما التقى الفريق الأول الرويلي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد. وبحثا خلال اللقاء مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.
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