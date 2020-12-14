.. و 6320 مستفيداً من «الإمداد المائي والاصحاح البيئي» في «حجة»

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جدة - خالد شويل - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والاصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 1 حتى 30 نوفمبر 2020، ضخ 4.822.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.984.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فَرداً.



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